Samanyolu Haber /Gündem / AST'de Mental Danışmanlık Hizmetleri Başladı /10 Ekim 2020 13:20

AST'de Mental Danışmanlık Hizmetleri Başladı

Türkiye'de yaşanan tenkil sürecinde hayatları karartılan, mesleklerinden ve sağlıklarından olan, Türkiye’de sosyal ölüme maruz bırakıldıkları için ülkelerini terk edip hiç bilmedikleri yerlerde hayata tutunmaya çalışan insanlara, yaşadıkları zorlu süreçlerinde destek olmak amacıyla Advocates of Silenced Turkey, mental danışmanlık hizmetlerine başladı.

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Türkiye'deki hukuksuzluklara ve insan hakları ihlallerine karşı yaptığı faaliyetlerle dikkat çeken ABD Merkezli İnsan Hakları derneği 'Advocates of Silenced Turkey ' mağdurlar için yeni bir çalışma başlattı 
 
AST gönüllülerinden Selma Kaya,  dünyaya dağılmış mağdurlar için yaptıkları faaliyetler hakkinda bilgi verdi. Kaya, “Yaşadığımız bu süreçten ekilenen gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında her yaştan  birçok kişi ve aile bize  mail yoluyla ulaşıyorlar.”. dedi.
 
Kaya, intiharın eşiğine gelmiş kişilerden süreçten dolayı eşinden ayrılan ya da eşiyle ayrı yaşamak zorunda olup da sıkıntı yaşayanlara depresyonda olan gençlere kadar her kesimden insanin kendilerine ulastigini belirtiyor. Yaşanan süreçten bir şekilde etkilenmiş, mağduriyetlerle yüzleşmiş ve bu sıkıntılar karşısında desteğe ihtiyaç duyan çocuk, genç, erişkin tüm bireylere destek olmak amacıyla baslatilan projeye dünyanın dört bir yanından gönüllü uzmanlar destek veriyor.



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