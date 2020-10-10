AST'de Mental Danışmanlık Hizmetleri Başladı

Türkiye'deki hukuksuzluklara ve insan hakları ihlallerine karşı yaptığı faaliyetlerle dikkat çeken ABD Merkezli İnsan Hakları derneği 'Advocates of Silenced Turkey ' mağdurlar için yeni bir çalışma başlattı

AST gönüllülerinden Selma Kaya, dünyaya dağılmış mağdurlar için yaptıkları faaliyetler hakkinda bilgi verdi. Kaya, “Yaşadığımız bu süreçten ekilenen gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında her yaştan birçok kişi ve aile bize mail yoluyla ulaşıyorlar.”. dedi.

Kaya, intiharın eşiğine gelmiş kişilerden süreçten dolayı eşinden ayrılan ya da eşiyle ayrı yaşamak zorunda olup da sıkıntı yaşayanlara depresyonda olan gençlere kadar her kesimden insanin kendilerine ulastigini belirtiyor. Yaşanan süreçten bir şekilde etkilenmiş, mağduriyetlerle yüzleşmiş ve bu sıkıntılar karşısında desteğe ihtiyaç duyan çocuk, genç, erişkin tüm bireylere destek olmak amacıyla baslatilan projeye dünyanın dört bir yanından gönüllü uzmanlar destek veriyor.











