Asteroid bu akşam dünyayı teğet geçecek

Saatte 48.278 kilometre hızla hareket ettiği tahmin edilen bir asteroid, bugün Dünya'nın yakınlarından geçecek. Asteroidin uçuşu, bir süredir NASA’nın Kaliforniya’daki Dünya’ya Yakın Cisim Araştırmaları Merkezi (CNEOS) tarafından izleniyordu. Bu noktada uzay ajansı, bugün Dünya’ya en yakın geçişini yapacak bu asteroidi '2020 FW5' olarak adlandırmıştı.







Okan Candoğa'nın webtekno'da yer alan haberine göre 2020 FW5, 28 Mart Cumartesi günü TSİ 21.00’da gezegenimize en yakın geçişini yapacak olsa da bu geçiş bize sadece Güneş sisteminin geri kalanına kıyasla 'yakın' gelecek. Bir başka deyişle asteroid, aslında Dünya’dan milyonlarca kilometre uzakta olacak. Bu noktada NASA, büyüklüğü 19 metre ile 42 metre arasında olduğu tahmin edilen asteroidi Dünya’ya yakın nesne (NEO) olarak adlandırdı ancak gezegenimiz için herhangi bir tehdit oluşturmadığını belirtti.



