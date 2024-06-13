Samanyolu Haber /Dünya / AST'nin düzenlediği 'Öteki Çocuklar' belgeselinde duygu dolu anlar /13 Haziran 2024 15:00

AST'nin düzenlediği 'Öteki Çocuklar' belgeselinde duygu dolu anlar

Advocates of Silenced Turkey (AST) tarafından Toronto'da düzenlenen ‘Öteki Çocuklar’ belgeselinde duygulu anlar yaşandı.

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Dante Alighieri Academy sinama salonunda yapılan programa Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford'u temsilen asistanı  Michelle Telfeyan de katıldı. Programı ilgi ile seyreden Michelle Telfeyan programı hazırlayanları tebrik etti.



İnsan Hakları Resim Sergisi'nin de organize edildiği programda dereceye giren resimler misafirlerin oylarıyla belirlendi. Turkiye'deki insan hakları ihlallerini konu alan 30'dan fazla resmin yer aldığı sergide dereceye giren resimler daha sonra düzenlenen bir programda açıklanacak.  AST yetkilileri çocukların çizdiği yürekleri sızlatan bu resimlerin Kanada genelinde  farklı kurumlarda da  sergileneceğini belirtti.



İnsan hakları için bestelenen müzik dinletileriyle başlayan programda bazı kadın seyircilerin yürekleri dayanamadığı için gözyaşları ile salondan ayrılmak zorunda kaldıkları dikkat çekti.


Program Türkiyedeki insan hakları ihlalleri nedeniyle hayatını kaybedenler için yapılan hatim duası ile sona erdi.

Programa katılan Kanadalı izleyeciler ise belgeselin Toronto Film Festivali'nde gösterime girmesinin daha etkili olacağını tavsiye etti.
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