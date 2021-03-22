AST'nin kadın hakları programı Güney Afrika Devlet Televizyonu'nde canlı yayınladı

Güney Afrika Devlet Televizyonu SABC, AST'nin kadın hakları programını canlı yayınladı





AST'nin #Fight4Women "Kadin Haklari için mucadele et" hashtagi ile organize ettigi program, Güney Afrika'nın resmi televizyonu SABC tarafından tam 22 dakika boyunca canlı yayınlandı.













SABC haber sunucusu AST' nin programini şöyle duyurdu, "Türk hükumeti kadinlara eşit haklar veren ve kadınları şiddete karşı koruyan Istanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Türkiye'de neler olduğunu öğrenmek için şu anda (AST'nin) Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'den çekilmesini protesto eden canlı sanal programina bağlanalim."













SABC, AST'nin programını bugün mecliste sabah namazını kilarken tutuklanan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioglu'nun KHK'lilardan bahsettiği sözlerinden, Amerika'ya yerleşen Yağmur Özturk'un "Sesini Yükselt" şiirine kadar 22 dakika boyunca canlı yayinladı







