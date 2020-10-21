Astra Zeneca aşı çalışmalarına yeniden başlıyor

Reuters haber ajansının isimlerinin açıklanmasını istemeyen dört farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, Amerikan Gıda ve İlaç Yönetimi'nin (FDA) karar aşamasında olduğu ve çok kısa sürede AstraZeneca'nın test çalışmalarına izin vereceği belirtildi.







FDA ise iddialar hakkında bir açıklamada bulunmadı.





Amerikan ilaç devi AstraZeneca, klinik denemelerde üçüncü aşamada olan potansiyel Covid-19 aşısının denendiği bir İngiliz katılımcıda ciddi yan etkiler görülmesi üzerine eylül başında çalışmalarını durdurmuştu. Aşının denendiği katılımcının omuriliğinde "myelite transverse" adlı "sinirsel semptomlarla ilintili ateşli bir ağrı" oluştuğu açıklanmıştı.





Kısa sürede İngiltere'deki düzenleme kurumu çalışmalarında yaşanan hastalığın aşıdan kaynaklı olup olmadığı konusunda "yeterli kanıt" bulunamadığını belirtmiş, bu sebeple de ilaç şirketi test çalışmaları için başvuruları güncellenmiş bir kabul formu ile tekrar kabul etmeye başlamıştı.





Güney Afrika, Hindistan ve Brezilya'daki düzenleme kurulları da AstraZeneca'nın aşı testlerine yeniden başlamasına yeşil ışık yakmıştı.





AstraZeneca'nın tepe yöneticisi Pascal Soriot 10 Eylül'de yaptığı açıklamada testlere bir an önce başlanılmaması durumunda aşının insanları koronavirüse karşı koruyup korumadığının ancak sene sonundan önce öğrenilebileceğini açıklamıştı.