Samanyolu Haber /Gündem / AstraZeneca aşısı Almanya’da üretilecek /11 Şubat 2021 14:41

AstraZeneca aşısı Almanya’da üretilecek

AstraZeneca/Oxford tarafından geliştirilen corona virüsü aşısı, üretimi hızlandırmayı ve AB ile tedarik konusundaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için Alman firması Dessau tesisinde IDT Biologika ile ortaklaşa üretilecek.

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AstraZeneca, Avrupa’daki üretim tesislerindeki problemden dolayı daha önce taahhüt ettiğinden daha az corona virüsü aşısı arz edeceğini açıklamış ve bu durum Avrupa Birliği ile kriz yaşanmasına sebep olmuştu.

AstraZeneca krizi aşmak için Alman Dessau ile ortaklığa giderek Almanya’da yeni bir üretim tesisi kuracaklarını açıkladı.

BİYOREAKTÖR KURULACAK

AstraZeneca, corona virüsü aşısından ayda on milyonlarca doz yapabilen beş adede kadar 2 bin litrelik biyoreaktör oluşturmayı planlıyorlar. Ancak, yeni tesis önümüzdeki yılın sonuna kadar hizmete girmeyecek.

AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu anlaşma, Avrupa’nın mevcut pandeminin zorluklarının üstesinden gelmesine büyük ölçüde yardımcı olacak” dedi.
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