AstraZeneca aşısı Almanya'da 65 yaş ve üzeri için de uygulanacak

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının 65 yaş ve üstü kişilere de yapılacağını söyledi.





Ülkede daha önce Aşı Komisyonu, AstraZeneca aşısının 65 yaş ve üstü kişilere yapılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.





Komisyon buna gerekçe olarak, aşının daha ileri yaştaki kişilerdeki etkinliği konusunda yeterli veri bulunmamasını göstermişti.





Bu durum aşının etkinliği ile ilgili kamuoyunda şüphe meydana getirmiş ve pek çok Alman aşıyı olmayı reddetmişti.





Ancak Merkel, Çarşamba günü yaptığı açıklamada güncel çalışmaların aşının tüm yaşlar için uygun olduğuna dair yeterli veriyi sunduğunu söyledi.





Yapılan pek çok çalışma AstraZeneca aşısının yaşlılar üzerinde yüksek oranda etkili olduğunu gösteriyor.





Belçika ve Fransa da aşının yaşlılarda kullanımını hafta başında onaylamıştı.





Almanya nüfusunun yüzde 5'i aşının ilk dozunu oldu.





Merkel ayrıca iki doz aşı arasındaki süreyi tıpkı İngiltere'nin yaptığı gibi mümkün olduğunca uzatarak, daha çok insana ilk doz aşıyı sunmayı hedeflediklerini söyledi.





AstraZeneca aşısı üzerindeki şüpheler neler?





Avrupa Birliği, Ocak ayında Oxford-AstraZeneca aşısını tüm yaşlar için kullanımını onayladı.





Ancak, Fransa, Belçika ve İtalya gibi ülkelerdeki komisyonlar aşının 65 yaş ve üzerindeki kişiler için kullanılmaması gerektiğini tavsiye etti. Bu tavsiyenin ardından, onay kamuoyunda şüpheye neden oldu.





Ocak ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşının ileri yaş grupları için "neredeyse etkisiz" olduğunu söyledi.





Bu öneri, İngiltere hükümeti ve İngiliz tıbbi komisyonları tarafından şiddetle reddedildi.





AstraZeneca ile AB arasında ayrıca tedarik konusunda da gerginlik yaşandı.





Tüm bunların ardından Oxford-AstraZeneca aşısı birçok Avrupa ülkesinde kullanılmadı. Bu da AB'nin aşı programında yavaşlamaya sebep oldu.





Bununla beraber Oxford-AstraZeneca aşısını tüm yaş grupları için onaylayan İngiltere, nüfusunun neredeyse üçte birini oluşturan 20 milyondan fazla insana aşının ilk dozunu yaptı.





Alman İmmünoloji Derneği Başkanı Carsten Watzl, geçtiğimiz hafta BBC'ye yaptığı açıklamada ülkesini Oxford-AstraZeneca aşısı konusunda fikrini değiştirmeye çağırdı.





Watzl, Alman komisyonların kararı tersine çevirmek zorunda kalacağını söyledi ve Merkel'in kamuoyuna güven vermesi için aşıyı naklen yayında olmasını önerdi.