AstraZeneca aşısının kullanımı o ülkede askıya alındı

İrlanda Sağlık Bakanlığı, Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımının tedbiren askıya alındığını duyurdu.





Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşının kullanımı İrlanda'da tedbiren askıya alındı.





Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa İlaç Ajansı, bu aşının kan pıhtılaşmasına yol açtığına dair iddialarla ilgili hiçbir bulgu olmadığını açıklamış ve aşının kullanımının devam etmesi gerektiğini bildirmişti.





İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly, Ulusal Bağışıklama Komitesi'nden (NIAC) gelen yeni bilgiler nedeniyle "ihtiyati tedbir olarak" bu kararın alındığını ifade etti.





İrlanda Sağlık Direktörü Yardımcısı Dr. Ronan Glynn ise Cumartesi akşamı ellerine bu konuyla ilgili Norveç İlaç Dairesi'nden yeni bilgiler ulaştığını belirtti. Glynn, "AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı ile bu vakalar arasında herhangi bir bağlantı olduğu sonucuna varılmadı… Ancak, ihtiyati tedbir olarak daha fazla bilgi alınana kadar, NIAC, AstraZeneca aşısının İrlanda'da uygulanmasını geçici olarak ertelemeyi tavsiye etti" dedi.





AstraZeneca aşısının kullanımını tedbiren askıya alan diğer ülkeler şöyle: Avusturya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Estonya, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Norveç, İzlanda.