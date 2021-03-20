AstraZeneca aşısının yan etkisinin sebebi ve çaresi bulundu

Norveç ve Almanya'dan iki tıbbi araştırma ekibi, AstraZeneca koronavirüs aşısının kan pıhtılaşmasına yol açmasının muhtemel nedenini bulduklarını açıkladı. Bilim insanları aynı zamanda bu duruma yönelik bir tedavi de önerdi. Erken teşhis ve tedavinin mümkün olduğunu belirten bilim insanlarına göre aşıyı yapmamak için bir neden yok.





Wall Street Journal'ın haberine göre iki ülkede birbirinden bağımsız çalışan bilim insanları, AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının nadir durumlarda kan pıhtılaşmasına yol açabilecek mekanizmayı teşhis ederek muhtemel bir tedavi bulduklarını aktardılar.





Buna göre aşı vücutta bağışıklık sisteminin bir reaksiyonunu tetikleyerek beyinde pıhtı atmasına yol açabiliyor. Bu durumun Avrupa'da birbirinden bağımsız görülen vakaları açıklayabileceği aktarıldı.





Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan ve Norveç'teki araştırma ekibinin lideri hematoloji profesörü Pal Andre Holme, aşının ürettiği bir antikoru tanımladıklarını; bu antikorun tam ters bir etki yarattığını söyledi:





"Bu kişilerin neden bu bağışıklık reaksiyonunu verdiğini aşıdan başka hiçbir şey açıklayamaz."



