AstraZeneca, Avrupa’dan onay için başvurdu

İngiltere ile İsveç'in ortak ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği, “klasik sistemde üretilen ve en çok sipariş alan” corona aşısı için AB Sağlık Kurumu'na onay başvurusu yapıldı. İngiltere'den onay alın aşıdan AB, 600 milyon adet sipariş etmişti ve büyük bir heyecanlı, AB'den onay için başvurması bekleniyordu.





“HIZLA ONAY VERECEĞİZ”





AB Sağlık ve Onay Kurumu (EMA), bugün AstraZeneca'dan başvurunun geldiğini açıkladı.





EMA'dan yapılan açıklamada, “Eğer incelemelerimiz olumlu sonuçlanırsa, çok hızlı bir tempo ile tüm AB ülkelerinde kullanımına onay vereceğiz” denildi.





Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, başvuruyu “Çok güzel bir haber” diye tanımladı. Aşının ocak ayı sonuna kadar onay alması bekleniyor.





Dünyada şu anda 1.5 milyara yakın sipariş alan AstraZeneca aşısı, Pfizer/Biontech ile Moderna'nın geliştirdiği, DNA'lara komut veren mRNA sistemi ile değil, geleneksel sistemle geliştirildi.





İŞTE ASTRAZENECA'NIN AŞISININ ÖZELLİKLERİ





– Bu aşı, BCG aşısı ya da çiçek aşısı gibi, zayıflatılmış corona ve gribe neden olan virüslerden geliştirildi. Özellikle zayıflatılmış corona virüsleri ve şempanzelerden alınan zayıflatılmış virüsler kullanıldı.





– Aşının kodu AZD1222. Covid- 19 virüsünün hücrelere kilitlendiği yüzey proteininden genetik materyaller taşıyor.





– Corona'ya karşı özel antikorların ve T hücrelerinin oluşumunu teşvik ediyor. Bunların ikisi de bağışıklık sistemi için çok önemli.





– Buzdolabında iki ile sekiz derece arasında saklanabiliyor. Fiyatı 1.80 Euro ve mRNA aşılarının yaklaşık 10'da biri.





– Brexit nedeniyle şirket merkezi Londra'dan Amsterdam'a taşındı. Ve İngiltere bu aşıyı bir haftadır uyguluyor.





Aşı iki doz. İlk dozda yüzde 70'lik koruma sağlıyor. İkinci dozla koruma oranı, yüzde 90'ları aşıyor.