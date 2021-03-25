AstraZeneca, klinik test sonucunu güncelledi

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı Oxford Üniversitesi'yle birlikte aşı geliştiren AstraZeneca, hafta başında açıkladığı aşı etkililik oranını yüzde 79'dan yüzde 76'ya çekti.



The Hill'de yer alan habere göre, ABD'de federal yetkililerin AstraZeneca'nın haftanın başında açıkladığı klinik test sonuçlarında "eksik ve zaman aşımına uğramış" bilgilere yer vermiş olabileceğine dair açıklamasından sonra AstraZeneca, yeni bir etkililik oranı açıkladı.

AstraZeneca, aşının semptomlu Koronavirüs vakalarını yüzde 76 oranında engellediğini söyledi.





Şirketten yapılan açıklamada "İlk analizin ön değerlendirmesini yeniden inceledik ve sonuçların iç analizle uyumlu olduğunu tespit ettik. Şimdi istatiksel analizin doğrulamasını tamamlıyoruz" ifadeleri yer aldı.





Güncellenmiş açıklamada, aşının ağır hastalığı yüzde 100 oranında engellediği ve 65 yaş üstünde semptomatik vakaları yüzde 85 oranında engellediği belirtildi.





Şu ana kadar Pfizer, Moderna ve Johnson&Johnson aşılarına onay veren ABD, henüz AstraZeneca aşısına acil kullanım onayı vermedi.