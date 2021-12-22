Samanyolu Haber /Sağlık / AstraZeneca ve Oxford'dan Omicron'a karşı aşı adımı /22 Aralık 2021 09:21

AstraZeneca ve Oxford'dan Omicron'a karşı aşı adımı

İlaç firması AstraZeneca, Corona virüsünün Omicron varyantına özel bir aşı üretmek için Oxford Üniversitesi ile birlikte çalıştığını açıkladı.

SHABER3.COM

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, "Oxford Üniversitesi ile birlikte, ihtiyaç duyulduğunda ve ortaya çıkan verilerle şekillenecek bir Omicron aşısı üretme konusunda ilk adımları attık" dedi.

Haberi ilk olarak Financial Times gazetesi, Oxford Üniversitesi araştırma grubu lideri Sandy Douglas'a atıfta bulunarak bildirmişti.

Douglas, gazeteye verdiği demeçte, "Adenovirüs bazlı aşılar, prensipte herhangi bir yeni varyanta daha hızlı yanıt vermek için kullanılabilir" dedi. Oxford’dan henüz yeni bir açıklama gelmedi.

Geçen hafta açıklanan bir laboratuvar çalışması, AstraZeneca'nın antikor kokteyli Evusheld'in Omicron varyantına karşı nötralize edici aktiviteyi koruduğunu ortaya koymuştu.

Aşı üreticileri Pfizer/BioNTech ve Moderna da daha önce Omicron'a özgü Covid-19 aşıları üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Moderna, klinik deneylere gelecek yılın başlarında başlamayı umduğunu kaydetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AstraZeneca ve Oxford'dan Omicron'a karşı aşı adımı Sonraki Haber >>

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan TUSKON’u yatırıma çağırdı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan dün aslında seçim tarihini açıkladı

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın 2019'daki videosu yeniden gündem oldu

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:56:47