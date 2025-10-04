Astronomlar, 'haydut gezegen' keşfetti

Yaklaşık Jüpiter’in 5 ila 10 katı kütlede olan Cha 1107-7626, Dünya’dan 620 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. “Haydut gezegen” olarak da bilinen bu tür gökcisimleri, herhangi bir yıldıza bağlı olmadan uzayda serbestçe dolaşıyor.



İtalya Ulusal Astrofizik Enstitüsü’nden Dr. Victor Almendros-Abad, BBC Science Focus’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“İnsanlar gezegenleri genellikle sakin ve durağan dünyalar olarak görür. Ancak bu keşif, yıldızsız ve serbest halde dolaşan gezegenlerin de son derece dinamik olabileceğini gösteriyor.”



Bilim insanları, gezegenin çevresindeki gaz ve toz diskinden sürekli madde çekerek büyüdüğünü ve bu sürecin “akıntı” (akresyon) olarak adlandırıldığını belirtiyor. Son ölçümler, gezegenin 2025 Ağustos’u itibarıyla birkaç ay öncesine göre sekiz kat daha fazla gaz topladığını ortaya koydu.



Cha 1107-7626’nın kökeni ise hâlâ belirsiz. Araştırmacılar, bu tür gezegenlerin ya bir yıldızın yörüngesinden savrularak uzaya fırladığını ya da yıldızlar gibi kendi başlarına gaz ve toz bulutlarından oluştuğunu düşünüyor.



Araştırmada ayrıca gezegenin güçlü manyetik alanının gaz akışını yönlendirdiği ve çevresinde su buharı izlerine rastlandığı belirtildi. Bu özellikler daha önce yalnızca genç yıldızlarda gözlemlenmişti.



Avrupa Güney Gözlemevi’nden Dr. Amelia Bayo ise şu değerlendirmede bulundu:



“Bir gezegenin yıldız gibi davranabilmesi gerçekten büyüleyici. Bu keşif, evrenin erken dönemlerinde diğer dünyaların nasıl görünebileceğine dair ufkumuzu genişletiyor.”