Samanyolu Haber /Teknoloji / Astronotlar yolculuğu tuvalet olmadan tamamlayacak! /07 Kasım 2021 14:59

Astronotlar yolculuğu tuvalet olmadan tamamlayacak!

Dünya’ya dönüş hazırlıkları yapan Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) 4 astronot, arıza sebebiyle kapsüldeki tuvaleti dönüş yolculuğunda kullanamayacak.

SHABER3.COM

ABD’nin Florida kıyılarına yarın varması beklenen astronotlar, bugün ISS’den ayrılacak.

Endeavour uzay kapsülüyle dünyaya dönecek NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur, Japonya Havacılık Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Aki Hoshide ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, kapsülde bulunan tuvaletin sızıntı yaparak arızalanması sebebiyle tuvaleti kullanmadan 20 saatlik dünyaya dönüş yolculuğunu tamamlayacak.  

İstasyonda geçen hafta yetiştirilen acı Şili biberi ile tako yemeği yapan astronotlar, dönüş öncesi ISS’den canlı bağlantıyla yaptıkları basın toplantısında, tuvalet olmadan dönüş yolculuğu hakkında “Yetersiz ancak yönetilebilir” yorumunu yaptı.

NASA’ya göre astronotlar tuvaleti kullanmak yerine emici bez kullanacak.
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