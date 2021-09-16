Samanyolu Haber /Gündem / Astronotsuz ilk sivil uzay yolculuğu başladı /16 Eylül 2021 09:39

Astronotsuz ilk sivil uzay yolculuğu başladı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in ilk defa içinde astronot olmayan roket, 4 özel yolcusuyla dünyanın çevresini 3 günde gezmek üzere Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Astronotsuz ilk sivil uzay yolculuğu başladı

Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından düzenlenen uzay turu, üç gün sürecek.

"Inspiration4" adı verilen bu ilk tura katılan uzay turistleri, üç günlük gezi boyunca dünyanın çevresinde birkaç kez tur atacak.

SpaceX şirketin organize ettiği bu ilk uzay turuna katılacak dört kişiden biri, 38 yaşındaki Amerikalı girişimci Jared Isaacman olacak.

Amerikalı milyarderin bu ziyaret için ne kadar ödeme yaptığı açıklanmadı. Ancak Isaacman’ın onlarca milyon dolar ödediği tahmin ediliyor.


Daha önce Virgin Galactic ve Blue Origin tarafından düzenlenen uzay turları çok kısa sürmüştü. Bu kez yolcular, üç gün boyunca uzayda kalarak süre açısından da yeni bir rekora imza atacak.

AP
Dragon kapsülünün fırlatılmasından kısa süre sonraAP
Profesyonel astronot olmadan uzayda ilk tur
Ayrıca herhangi bir profesyonel astronot olmadan yörüngeye sadece amatör yolcuların gönderilecek olması açısından da bu yolculuk tarihi önem taşıyor.

Jared Isaacman, bu geziyle ilgili Netflix kanalında yayımlanan bir belgesele yaptığı açıklamada, “Kesinlikle sıfır risk diye bir şey yok, dünyanın etrafından 28 bin kilometre yol kat edeceğiz. Bu tür ortamlar doğal olarak belli risk içerir.” dedi.

AP Photo
SpaceX roketinin fırlatılışını meraklılar da izlediAP Photo
Uzaya giden kafilede kimler var ?
Jared Isaacman dışındaki talihli macera sever yolcuların isimleri kamuoyu tarafından çok fazla tanınmıyor.

Pediatri kanseri geçirmesine rağmen bu hastalığı yenen 29 yaşındaki Hayley Arceneaux isimli genç kadın, bu gezide protezle uzaya giden ilk yolcu olma unvanına sahip olacak. Arceneaux'nun, "umut" yazan koltuğa oturacağı belirtilmişti.

Dragon kapsülünde “cömertlik” yazan koltuğa ise daha önce ABD Hava Kuvvetleri’nde görevli şu anda uzay sanayinde çalışan 42 yaşındaki Chris Sembroski'nin oturacağı duyurulmuştu.

Dördüncü yolcu 51 yaşındaki yer bilimleri profesörü Sian Proctor. Afrika kökenli Amerikalı bu yolcu, 2009 yılında NASA için astronot olmak istemiş ancak bu şansı son anda kaybetmişti.
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Astronotsuz ilk sivil uzay yolculuğu başladı

Astronotsuz ilk sivil uzay yolculuğu başladı

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