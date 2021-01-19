Astsubaydan albaya kadar... 238 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma İzmir merkezli 60 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen operasyonda 218'i muvazzaf asker, 238 kişiden 160'ının gözaltına alındığı bildirildi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre gözaltına alınanlardan 133'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 40'ının Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 65'inin Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olduğu belirtildi.
Gözaltı kararı verilenler arasında 6 albay, 3 yarbay, 9 binbaşı, 11 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 11 teğmen, 167 astsubay ve 13 uzman çavuş rütbesinde kişi olduğu kaydedildi.