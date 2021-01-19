Samanyolu Haber /Gündem / Astsubaydan albaya kadar... 238 gözaltı kararı /19 Ocak 2021 09:39

Astsubaydan albaya kadar... 238 gözaltı kararı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik operasyonda 218'i muvazzaf asker 238 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma İzmir merkezli 60 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen operasyonda 218'i muvazzaf asker, 238 kişiden 160'ının gözaltına alındığı bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre gözaltına alınanlardan 133'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 40'ının Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 65'inin Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olduğu belirtildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında 6 albay, 3 yarbay, 9 binbaşı, 11 yüzbaşı, 18 üsteğmen, 11 teğmen, 167 astsubay ve 13 uzman çavuş rütbesinde kişi olduğu kaydedildi.
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