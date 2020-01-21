Samanyolu Haber /Gündem / Astsubayları kötü haber! /21 Ocak 2020 13:20

Astsubayları kötü haber!

Binlerce emekli astsubay, emekli ikramiyesi ve maaşların yükseltilmesi talebi ile açılan davada Danıştay’dan sonra Anayasa Mahkemesi’nden de umdukları sonucu alamadı.

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Danıştay’dan sonra Anayasa Mahkemesi de 18 yaşından önce sınıf okulunda astsubaylığa adım atan binlerce emekli astsubayın talebini reddetti.

Yüksek Mahkeme, “astsubay sınıf okulunda 18 yaşın altında geçen öğrencilik süresinin fiili hizmet kapsamında sayılarak emekli ikramiyesi ve maaşının yükseltilmesini” isteyen emekli astsubayın müracaatı hakkında karar verdi.

SINIF OKULUNDA GEÇEN SÜRE "FİİLİ HİZMET SAYILSIN" TALEBİ REDDEDİLDİ

Emekli astsubay Ertan Yılmaz, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) müracaat ederek astsubay sınıf okulunda geçen 12 aylık eğitim süresinin fiili hizmet kapsamında değerlendirilmesini ve buna göre emekli ikramiyesi ile aylığının hesaplanmasını talep etti. 

SGK’dan ret cevabı alan Yılmaz, İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Bölge İdare Mahkemesi, astsubayların Emekli Sandığı İştirakçisi olması için “18 yaş” şartının olmadığı” hükmünün fiili hizmet süresiyle ilgisi olmadığına karar verdi.

DOSYAYI ANAYASA MAHKEMESİ'NE TAŞIDI

Bunun üzerine Yılmaz; Anayasa Mahkemesi’ne müracaat ederken, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu da “astsubay sınıf okulunda 18 yaşın altında geçen öğrencilik süresinin fiili hizmet kapsamında sayılamayacağı” kararı verdi.

Mahkeme kararlarını inceleyen Anayasa Mahkemesi’nden bu durumdaki binlerce astsubay emeklisine müjdeli haber çıkmadı. 

AYM, mahkemeler arasında yorum farkından kaynaklanan farklı kararlar çıktığına ancak, Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu’nun aykırılığı giderdiğine dikkati çekti. 

Bu sebeple “adil yargılama hakkının ihlal edilmediğine” karar veren Yüksek mahkeme, “mülkiyet hakkının ihmal edilmediği” sonucuna da vardı.

Bu karardan sonra, binlerce emekli astsubay, Danıştay’dan sonra Anayasa Mahkemesi’nden de umdukları sonucu alamadı.
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