Aşure aşure olalı böyle zam görmedi

Rekoltedeki azalmalar ve yüksek üretim maliyetleri gibi nedenlerle artan kuruyemiş fiyatları, bu yıl aşurelik malzemelerin fiyatlarını uçurdu.







Sözcü'ye konuşan Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Birinci Başkan Yardımcısı Yunus Emre Kaşıkcı, ülke genelindeki temel aşurelik malzeme fiyatlarının bu yıl yüzde 60 ila yüzde 207 aralığında zamlandığını söyledi.





Kaşıkcı, geçen yıl 200 TL’ye kaynayan bir tencere aşurenin bu yıl 350-400 TL’ye kaynayacağının bilgisini verdi.





EN ÇOK AŞURELİK BUĞDAY ZAMLANDI

Kaşıkcı’nın verdiği bilgiye göre, bu yıl en fazla zamlanan malzeme aşurelik buğday.





Geçen yıl kilosu 6,5 TL’den satılan aşurelik buğdayın bu yıl yüzde 207 zamlanarak 20 TL’ye ulaştığını söyleyen Kaşıkcı, “Kilosu geçen yıl 25 TL olan soyulmuş fıstık, bu yıl yüzde 100 artışla 50 TL’ye çıktı. Geçen yıl kilosu 45 TL olan kayısı ise, bu yıl 130 TL’ye yükseldi. Kayısıdaki bu artışta Malatya’da yaşanan don olayının da etkili olduğu belirtiliyor” dedi.





Diğer temel aşureliklerden fındık ve ceviz fiyatlarının, son bir yılda ülke genelinde ortalama 100 TL’den 180 TL’ye çıktığını belirten Kaşıkcı, badem fiyatlarının 105 TL’den 225 TL’ye, kuru üzüm fiyatlarının ise geçen yıl 25 TL iken bu yıl 40 TL’ye yükseldiğini ifade etti.





KURUYEMİŞE 8 AYDA YÜZDE 130 ZAM

Öte yandan, 2020’de bir tencere aşure 100-150 TL’ye mal olurken, geçen yıl bu tutar tarımsal kuraklık ve yüksek üretim maliyetleri nedeniyle 200 TL’ye yaklaşmıştı.





Tarımsal üretim maliyetlerinde durdurulamayan artışlar ve maliyetlerin her geçen ay yeni rekorlar kırması; buna Rusya-Ukrayna savaşının buğday fiyatlarını ciddi şekilde etkilemesi gibi nedenler de eklenince aşurelik malzemelerin fiyatları son iki yılda 100 TL’den 400 TL’ye kadar çıkmış oldu.







Hem yüksek maliyetler hem de değişen iklim nedeniyle aylarca süren don gibi nedenlerle yurt içinde düşen rekolte de perakende fiyatlarda etkili.





Yunus Emre Kaşıkcı, tüm bu nedenlerle yılın ilk 8 ayında kuruyemiş fiyatlarının ortalama yüzde 130 zamlandığını aktardı.