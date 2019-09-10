Aşure Günü'nde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı!

Irak'ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinlikleri sırasında izdiham ve yolun çökmesi sonucu 31 kişi hayatını kaybetti. Elim kazada 100'den fazla kişi de yaralandı.
Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Kerbela’da Aşure Günü etkinliğinde "Tuveriç Koşusu" esnasında izdiham yaşandığını belirtti.
Bedir, izdiham sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u ağır 100 kişinin yaralandığını aktardı.
Kerbela'da Hz. Hüseyin'i anma merasiminde izdiham sebebiyle ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.