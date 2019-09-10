Samanyolu Haber /Gündem / Aşure Günü'nde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı! /10 Eylül 2019 17:19

Aşure Günü'nde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı!

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Kerbela’da Aşure Günü etkinliğinde "Tuveriç Koşusu" esnasında izdiham yaşandığını belirtti.

SHABER3.COM

Irak'ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinlikleri sırasında izdiham ve yolun çökmesi sonucu 31 kişi hayatını kaybetti. Elim kazada 100'den fazla kişi de yaralandı. 

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Kerbela’da Aşure Günü etkinliğinde "Tuveriç Koşusu" esnasında izdiham yaşandığını belirtti.

Bedir, izdiham sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u ağır 100 kişinin yaralandığını aktardı. 

Kerbela'da Hz. Hüseyin'i anma merasiminde izdiham sebebiyle ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aşure Günü'nde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı! Sonraki Haber >>

'Keziban ismine sahip olanlar ismini değiştirmeli mi?'

'Keziban ismine sahip olanlar ismini değiştirmeli mi?'

İlginç motor kazası

İlginç motor kazası

Okuldaki bu görüntüye soruşturma başlatıldı

Okuldaki bu görüntüye soruşturma başlatıldı

Şoför ve yolcu uyuyor, hız 90 Km!

Şoför ve yolcu uyuyor, hız 90 Km!

AKP'li isim ne yapacağını şaşırdı

AKP'li isim ne yapacağını şaşırdı

Taksim'deki cinayetin görüntüleri çıktı

Taksim'deki cinayetin görüntüleri çıktı

Cübbeli Ahmet'ten İBB'ye 'kayyım' çağrısı

Cübbeli Ahmet'ten İBB'ye 'kayyım' çağrısı

Almanlar Nükleer santralleri tek tek yıkıyor...

Almanlar Nükleer santralleri tek tek yıkıyor...

Görünmez kaza

Görünmez kaza

Lamborghini'yi ikiye böldüler

Lamborghini'yi ikiye böldüler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:07:08