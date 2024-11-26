Samanyolu Haber /Dünya / Asya-Pasifik’te Rus füzeleri /26 Kasım 2024 11:52

Asya-Pasifik’te Rus füzeleri

Moskova’dan yeni hamle: Asya-Pasifik’te Rus füzeleri konuşlandırma hazırlıkları yapılıyor.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin nükleer silah ve füze sistemleri geliştirme faaliyetlerine karşılık olarak, Rus orta ve kısa menzilli füze sistemlerinin Asya-Pasifik bölgesine konuşlandırılabileceğini açıkladı.

Bu kapsamda, yeni Oreshnik füzesi de dahil olmak üzere çeşitli sistemlerin kullanılması değerlendiriliyor.

Uzmanlar bu gelişmeyi ABD ile Rusya arasında yaşana uzun, orta ve kısa menzilli füze krizinin derinleşmesi olarak değerlendiriyorlar.

ABD’nin konuşlandırmasına yanıt!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, bu olasılığın ABD’nin füze sistemlerini dünyanın çeşitli bölgelerine konuşlandırmasıyla bağlantılı olduğunu vurguladı. 

Ryabkov, “Amerikan sistemlerinin herhangi bir bölgede konuşlanması, Rusya’nın askeri ve teknik yanıtlarını belirleyecektir” dedi. ABD’nin bu adımlarından doğacak sorumluluğun tamamıyla Washington yönetimine ait olduğunu belirten Ryabkov, bu politikaları “insanlık dışı” olarak nitelendirdi.

ABD’nin INF Anlaşması’ndan çekilmesi sonrası gelişmeler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin 2019 yılında INF Anlaşması’ndan çekilmesi sonrasında füze geliştirme faaliyetlerini artırdığını belirtmişti. Putin, anlaşmanın çökmesinin ABD’nin “tek taraflı ve provokatif” politikalarından kaynaklandığını ifade etti.

Putin ayrıca, Rusya’nın INF Anlaşması’nın yokluğunda orta ve kısa menzilli füzelerini konuşlandırmak için herhangi bir kısıtlama altında olmadığını belirtti. Ryabkov da benzer şekilde, yeni Oreshnik füzesi gibi sistemlerin konuşlandırılmasının hukuki veya teknik bir engel taşımadığını açıkladı.

ABD’nin son dönemdeki faaliyetleri, Rusya’nın stratejik planlamasında belirleyici bir rol oynuyor:

ABD, Filipinler’de Typhon kara tabanlı füze sistemlerini konuşlandırdı ve bu sistemleri bölgedeki diğer ülkelere de yayma olasılığını dışlamadı.

Almanya’da 2026 itibarıyla karaya konuşlu SM-6, Tomahawk ve Dark Eagle füzelerinin konuşlandırılması planlanıyor.

Danimarka’nın Bornholm Adası’nda Mk70 füze sistemlerinin iki kez tatbikatlarda kullanıldığı bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Asya-Pasifik’te Rus füzeleri Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:08:41