Asya ülkelerinde kabus: Sellerde can kaybı 1000'i geçti, yağmalar başladı, ordu devrede

Sel felaketinin vurduğu Sri Lanka ve Endonezya'da mağdurlara yardım için ordu devreye girdi. Geçen hafta Sri Lanka adasının tamamının, Endonezya'nın Sumatra bölgesinin büyük kısmının, Tayland'ın güneyi ile Malezya'nın kuzeyinin uzun süreli yağışların etkisinde kalmasıyla dört ülkede yaklaşık bin kişi hayatını kaybetti.





DW Türkçe'nin haberine göre Endonezya'da hükümet, ulaşımın hâlâ sağlanamadığı, felaketten en ağır etkilenen bölgelere yardım için üç savaş gemisi ile iki hastane gemisi gönderdi. Özellikle kara ulaşımının kesildiği bölgelere lojistik operasyonlar için 11 helikopter sevk edildiği, ancak "öngörülemeyen hava koşullarının yardım çalışmalarını sık sık aksattığı" kaydedildi.





Felaketten en ağır etkilenen bölge olan Kuzey Sumatra'ya ulaşan Endonezya Devlet Başkanı Prabovo Subianto, "en kötüsünün geçtiğini umut ettiklerini" söyledi. Prabovo, şimdi hükümetin önceliğinin izole durumdaki köyler başta olmak üzere bir an önce gerekli yardımları göndermek olduğunu belirtirken, uluslararası yardım çağrısı ise yapmadı.





Endonezya'dan yağma haberleri geliyor

En az 442 kişinin sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de kayıp olduğu ülkede Prabovo'nun ulusal acil durum ilan etmesi yönündeki baskılar artıyor.





Ülkede zorlu hava koşulları ve ağır ekipman eksikliği de arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Kuzey Sumatra'daki Sibolga ve Tapanuli'ye yardımlar güçlükle ulaştırılırken sosyal medyada yayılan videolarda felaketzedelerin gıda, ilaç ve yakıt yardımlarına ulaşmak için verdiği zorlu mücadele görülüyor.





Polis Sözcüsü Ferry Walintukan, Cumartesi akşamı bazı dükkânların yağmalandığı haberleri aldıklarını ve bölge polis teşkilatının asayişi sağlamakla görevlendirildiğini aktardı. Yağmalamaların lojistik yardım gelmeden önce yaşandığını belirten Walintukan, "(Bölge sakinleri) yardım geleceğini bilmiyordu ve aç kalmaktan endişe ettiler" diye konuştu.





Tayland'da son 10 yılın en ölümcül sel felaketi

Dün öğleden sonra yağışın şiddetinin hafiflediği Sri Lanka'da, alçak kesimleri hâlâ sular altında olan başkent Colombo'da kapsamlı bir yardım oeprasyonu başlatıldı. Ditwah Siklonu'nun tetiklediği sel ve heyelanlar nedeniyle mahsur kalanlara askeri helikopterlerle ulaşılmaya çalışıyor. Yetkililer bugün itibarıyla en az 340 kişinin hayatını kaybettiğini, çok daha fazla kişinin ise kayıp olduğunu belirtirken, mağdurlara ulaşmak için uluslararası yardım çağrısında bulunuldu.





Tayland’ın güneyinde meydana gelen sellerde ise en az 176 kişinin öldüğü belirtilirken, yetkililer bunun son on yılın en ölümcül sel felaketlerinden biri olduğunu açıkladı. Yardım önlemlerini devreye sokan hükümet, felaketle mücadele biçimi ve görev ihmali iddiaları nedeniyle kamuoyundan yoğun eleştiri altında.





Tayland'ın komşusu Malezya'da da Perlis eyaletindeki geniş alanların sular altında kalması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.





İklim değişikliği aşırı yağışları artırıyor

Asya'nın büyük bölümü şu sıralar genellikle şiddetli yağışlara, heyelanlara ve ani sellere yol açan yıllık muson mevsiminde. Ancak Endonezya, Tayland ve Malezya'yı vuran seller, özellikle Sumatra Adası'na yoğun yağış bırakan nadir bir tropik fırtına nedeniyle daha da şiddetlendi. Uzmanlara göre, iklim değişikliği fırtınaların yoğunluğunu etkiledi ve daha sıcak bir atmosfer daha fazla nem tuttuğu için aşırı yağış olaylarının sayısını artırdı.