Asya'da kriz büyüyor: Pekin’e abluka tehdidi

Çin’in son günlerde Tayvan’ın hava sahasını 39 savaş uçağıyla ihlal etmesi nedeniyle bölgede gerilim sürerken Avustralyalı eski başbakandan "Pekin’in saldırganlığını durdurma" çağrısı geldi. 2013-2015 döneminde başbakan olan Tony Abbott, Tayvan’ın başkenti Taipei’de önceki gün katıldığı bir konferansta üst düzey Tayvanlı yetkililere yaptığı konuşmada, "Pekin’in Tayvan’a çok yakında feci bir şekilde saldırabileceğini" söyledi. Abbott, "Çin, Tayvan’ın özgürlüğü için geliyor ve hiç kimsenin istemediği savaştan kaçınmanın en iyi yolu buna hazır olmaktır. Bu, Tayvan’ın dostları için önemli bir an olacaktır. Çin’e bir abluka uygulamaya hazır olacaklar mı yoksa Çin’in Tayvan’a giden gemileri ve uçakları engellemesini seyredecek mi?" ifadelerini kullandı.





Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, 3 Ekim’de yaptığı açıklamada Avustralya hükümetine güvenlik ve istihbarat gibi alanlarda yakın bağlar kurulması yönünde çağrıda bulunmuştu.





Çin ve Avustralya arasındaki son gerilim AUKUS anlaşmasının imzalanmasıyla yaşanmıştı. Çin Komünist Partisi’nin yayın organı Global Times’ta ağustos ayında yayımlanan baş yazıda, "Avustralya ordusu Tayvan Boğazları’nda veya Güney Çin Denizi’nde Halk Kurtuluş Ordusu ile savaştığında, Avustralya’daki askeri hedefler kaçınılmaz olarak Çin füzelerinin hedefi haline gelecektir" tehdidi yer almıştı.





AMERİKAN NÜKLEER DENİZALTISI KAZA YAPTI





Öte yandan, Güney Çin Denizi’nde ABD nükleer denizaltısının yaşadığı kaza gündemde. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri dün yaptığı açıklamada, tatbikat için bölgede bulunan USS Connecticut isimli nükleer denizaltının 3 Ekim’de Güney Çin Denizi’nde suya giriş yaptığı sırada "bilinmeyen bir nesneye" çarparak kaza yaptığını ve 15 mürettebatın yaralandığını duyurdu.





NATO’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA





NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de geçtiğimiz günlerde Politico’ya verdiği bir söyleşide Çin’le yaşanan AUKUS gerilimiyle ilgili soruya "NATO’nun Çin’i düşman veya rakip olarak görmediğini ve dünyanın en acil sorunlarından bazılarını çözmek için NATO ülkeleri ile Çin arasında daha fazla işbirliğinin gerekli olduğu" yanıtı vermişti. Stoltenberg, "İklim değişikliği gibi önemli konularda Çin ile ilişki kurmamız gerekiyor. Çin’i de dahil etmeden dünyadaki emisyonları yeterince azaltmanın bir yolu yok. Çin ile silah kontrolünü tartışmamız gerekiyor. Bu nedenle, Çin ile siyasi olarak ilişki kurmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.