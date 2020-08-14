Samanyolu Haber /Gündem / Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı bulundu: Tek ısırıkla öldürüyor /14 Ağustos 2020 12:57

Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı bulundu: Tek ısırıkla öldürüyor

Hindistan'da çok nadir görülen çift başlı ölümcül bir Russell engerek yılanı bulundu. Yılanın zehrinin diğer yılanlardan farklı olduğu ve tek bir ısırıkla öldürebildiği ifade edildi.

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Hindistan’ın Maharaştra eyaletindeki bir evin dışında çok nadir görülen çift başlı ölümcül bir Russell engereğine rastlandı. Ölümcül yılanın yeri tespit edildikten sonra, detaylı araştırma yapmak üzere bir tesise götürüldü.

Dünyanın en ölümcül yılanlarından biri olmasına rağmen, çift başlı Russell engereğinin vahşi doğada savunmasız olabileceği belirtildi.

Uzmanlar, Russell engereğinin Asya'daki en tehlikeli yılanlardan biri ve her yıl binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu belirtiyor.

Yılan tarafından ısırılan kişinin ağrıdan kusmaya, baş dönmesine ve böbrek yetmezliğine kadar geniş bir yelpazede semptomlar yaşayabileceği ifade edildi.
Ancak ölümcül zehrine rağmen genetik bir bozukluk nedeniyle dünyaya gelen çift başlı yılanın doğal ortamda hayatta kalmasının epey zor olduğu belirtiliyor.

Zira yaklaşık iki santimetre boyundaki kafalarının her biri bağımsız şekilde hareket ediyor. Bu da yılanın düzgün şekilde avlanmasını zorlaştırıyor.
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