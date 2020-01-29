Samanyolu Haber /Gündem / At ve domuz eti kasaplık hayvan eti sayıldı! /29 Ocak 2020 13:39

At ve domuz eti kasaplık hayvan eti sayıldı!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin at ve domuz etini "kasaplık hayvan eti" olarak tanımladığı düzenleme yeniden tartışılıyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2006 yılında yapılan bir düzenleme ile tavşan, at ve domuz etinin kasaplık hayvan eti sayıldığına dikkati çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenleyen Gürer, “Yani denetimde kasapta at ve domuz etinin bulunması kanunlarımıza göre suç değildir, suç olan at ve domuz etinin imalata katıldığı ürünlerde tanımında yer almamasıdır.” ifadelerini kullandı.

AT YA DA DOMUZ ETİ YEDİRMEK SUÇ OLMAKTAN ÇIKTI!

Gürer, “2006 yılında yapılan bir düzenleme ile tavşan, at ve domuz eti kasaplık hayvan eti sayılmıştır. Bu konuda Resmi Gazete’nin 7 Temmuz 2006 tarihli tebliğle ilgili kararında dönemin Başbakanı Sayın Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulunun imzası bulunmaktadır." dedi. 

Gürer şunları söyledi: "Bazı gazetelerin manşete taşıdığı gibi ‘at yedirdiler, domuz yedirdiler’ tanımları esasında yasayla suç olmaktan çıkarılmıştır. Suç olan topluma dana eti diye domuzun ve atın karıştırılarak yedirilmesidir."
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