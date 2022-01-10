Samanyolu Haber /Gündem / Ata Demirer'den Fatih Terim paylaşımı /10 Ocak 2022 23:23

Ata Demirer'den Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray ile yollarını ayıran tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in sarı kırmızılı kulüpten ayrılmasının ardından ünlü komedyen Ata Demirer bir paylaşımda bulundu.

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Son olarak Giresunspor karşısında alınan yenilginin ardından olağanüstü durum ilan edilen Galatasaray'da, Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirdi. 15 dakika süren toplantıda durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra ayrılık kararı çıktı. Terim, ayrılık kararının ardından Florya Tesisleri’ne giderek eşyalarını topladı ve hem futbolcular hem de çalışanlarla vedalaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Terim'in ayrılığı, sosyal medyada adeta deprem etkisi meydana getirdi. #FatihTerim etiketi, Twitter gündeminde 1. sıraya yükseldi. Galatasaray taraftarı, ünlü teknik adamla ilgili art arda paylaşımlarda bulundu.

ATA DEMİRER'DEN 'FATİH TERİM' PAYLAŞIMI

Sosyal medyadaki Terim depremi sürerken; konuya ilişkin bir paylaşım da Galatasaraylılığı ile bilinen ünlü komedyen Ata Demirer'den geldi.

Twitter'dan, Terim'in UEFA Kupası'nı kaldırdığı bir anın fotoğrafını paylaşan Demirer, gönderiye "Sen bizim şarkılarımızsın hocam" notunu düştü.

Ünlü komedyenin paylaşımı şu şekilde:
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