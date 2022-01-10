Ata Demirer'den Fatih Terim paylaşımı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU





ATA DEMİRER'DEN 'FATİH TERİM' PAYLAŞIMI





Ünlü komedyenin paylaşımı şu şekilde:

Son olarak Giresunspor karşısında alınan yenilginin ardından olağanüstü durum ilan edilen Galatasaray'da, Fatih Terim ile yollar ayrıldı.Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirdi. 15 dakika süren toplantıda durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra ayrılık kararı çıktı. Terim, ayrılık kararının ardından Florya Tesisleri’ne giderek eşyalarını topladı ve hem futbolcular hem de çalışanlarla vedalaştı.Terim'in ayrılığı, sosyal medyada adeta deprem etkisi meydana getirdi. #FatihTerim etiketi, Twitter gündeminde 1. sıraya yükseldi. Galatasaray taraftarı, ünlü teknik adamla ilgili art arda paylaşımlarda bulundu.Sosyal medyadaki Terim depremi sürerken; konuya ilişkin bir paylaşım da Galatasaraylılığı ile bilinen ünlü komedyen Ata Demirer'den geldi.Twitter'dan, Terim'in UEFA Kupası'nı kaldırdığı bir anın fotoğrafını paylaşan Demirer, gönderiye "Sen bizim şarkılarımızsın hocam" notunu düştü.