Ata Demirer'den Will Smith mesajı: Bir daha düşüneceğim

Will Smith'in komedyen ve 94’üncü Oscar ödül töreninin sunucusu Chris Rock'a tokat atması, Ata Demirer'in de gündemindeydi.





Ünlü komedyen Demirer paylaştığı mesajında, "'Sahnede başıma gelmeyen kalmadı' derken bir daha düşüneceğim artık! Bu nedir yahu? Çok üzücü çok çirkin çok!" ifadelerini kullandı.





ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall’un yaptığı 94’üncü Oscar Ödülleri; Will Smith'in komedyen Chris Rock'a attığı tokatla gündemde.

ÖZÜR DİLEDİ





ATA DEMİRER'DEN 'WILL SMITH' YORUMU

Smith, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül töreninde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a sahneye çıkıp tokat attı.Rock, olayı tiye almaya çalışarak, "Bu televizyon tarihinin en büyük gecesiydi" diye konuştu. Smith, daha sonra ödülünü almak için sahneye çıktığında davranışı nedeniyle özür diledi.olay, dünya basınındaki yerini korurken; ünlü komedyen Ata Demirer'den de, Will Smith'in tokatına ilişkin bir yorum geldi. Sosyal medyadan ilgili bir haberi alıntılayan Demirer, yaşananları 'çok çirkin' ve 'çok üzücü' olarak nitelendirdi.Ünlü komedyen, "'Sahnede başıma gelmeyen kalmadı' derken bir daha düşüneceğim artık! Bu nedir yahu? Çok üzücü çok çirkin çok!" ifadelerini kullandı.