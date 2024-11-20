ATACMS füzeleri ile Rusya içlerine ilk saldırı gerçekleşti

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna ordusu, uzun menzilli ATACMS füzeleri ile Bryansk bölgesinde askeri bir tesisi hedef aldı. Hedef alınan askeri tesis, sınıra yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta yer alıyor.





Moskova’nın tepkisi





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesine düzenlediği ATACMS füzeleriyle saldırının ABD’nin katılımı olmadan gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu söyledi. Lavrov, saldırının Batı’nın Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmayı tırmandırma niyetinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.





“ATACMS füzelerinin Bryansk bölgesinde defalarca kullanılması, Amerikalıların çatışmayı daha da körüklemek istediğini açıkça gösteriyor. Bu yüksek teknolojili silahların ABD’nin doğrudan desteği olmadan kullanılması mümkün değildir,” diyen Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bu konuyu daha önce defalarca dile getirdiğini hatırlattı.





Lavrov, Batı ülkelerinin Rusya’nın güncellenmiş nükleer doktrinini dikkatlice incelemesi gerektiğini belirterek, “Moskova, ABD’nin Rusya topraklarının derinliklerine saldırı kararına uygun şekilde karşılık verecektir,” dedi.





Rusya’nın yeni doktrininde, bir nükleer gücün desteğiyle bir nükleer olmayan devlet tarafından gerçekleştirilen saldırının, nükleer silah kullanımı için bir gerekçe oluşturabileceği ifade ediliyor.





Ayrıca Rusya, daha önce topraklarına yönelik uzun menzilli saldırıların Batı desteğiyle gerçekleşmesi halinde 3. Dünya Savaşı çıkabileceğine yönelik uyarıda bulunmuştu.