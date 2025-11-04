Ataklı’dan bahis iddiası: 'Hasan Arat, 1 milyon euro yatırdı 5 milyon Euro aldı'

Can Ataklı, YouTube kanalında 2024’te dönemin Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın Maccabi Tel Aviv maçına skor bahsi yaparak 5.19 milyon Euro kazandığını iddia etti.





Hasan Arat’ın bir yıl Beşiktaş’tan men edildiğine dikkat çeken Ataklı, bir Divan Kurulu üyesinden aldığı bilgileri aktardığını söyledi. Can Ataklı, 28 Kasım 2024’te Beşiktaş’ın Macaristan’da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv oynadığı ve 3-1 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi maçına 4 kişinin skor bahsi oynadığını öne sürdü. Can Ataklı, bu 4 kişiden her birinin 3-1’lik skora 1 milyon Euro’luk bahis oynadığı ve maçın böyle bitmesiyle yaklaşık 5.19 milyon Euro kazandığını anlattı. Ataklı, bu dört kişiden birinin dönemin Beşiktaş Başkanı Hasan Arat olduğunu ilgili Divan Kurulu üyesinin kendisine aktardığını belirtti.





Ataklı, Hasan Arat’ın, son dönemde hakemler ve futbolcuların bahis oynamasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nun başlattığı soruşturma nedeniyle, Beşiktaş’tan 1 yıllığına ihraç edilmesi kararının çıktığını kaydetti.