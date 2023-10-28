Samanyolu Haber /Gündem / Atalay’la ilgili açıklama yapan Kurtulmuş: Meclis gereğini yerine getirecektir /28 Ekim 2023 00:47

Atalay’la ilgili açıklama yapan Kurtulmuş: Meclis gereğini yerine getirecektir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında hak ihlali kararı verdiği, tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay'la ilgili kararın Meclis’e geldiğini belirterek, Meclis'in gerekeni yapacağını kaydetti.,

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Bold Medya'da yer alan habere göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi’nin hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdiği, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’la ilgili, Meclis’in gerekeni yapacağını ifade etti. “Karar Meclis’e geldi, ancak Genel Kurul’a sevk etmedim” dedi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA KONUŞTU

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Meclis Başkanlığı’nın 2024 yılı bütçesinin sunumunu yapan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi’nce (AYM), Gezi Davası’nda 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel seçiminde milletvekili seçilen Atalay’ın bireysel başvurusunu görüşmesinin ardından verilen “hak ihlali” kararına ilişkin olarak açıklamada bulundu.

“MECLİS GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEKTİR”

Kurtulmuş, “TBMM’nin tavrı açıktır. Can Atalay’ın milletvekili listesinde olduğu kayıtlara geçmiştir. Özlük haklarını kullanıyor. Bütün partilerin oluruyla ittifakıyla, bağımsızlara düşen haklar çerçevesinde insan hakları komisyonu üyesi olarak seçilmiştir. Can Atalay hakkında Yargıtay’ın kararı Meclis’e geldi ancak Genel Kurul’a sevk etmedim, AYM kararı ortadadır, Meclis gereğini yerine getirecektir” dedi.

KARAR OY ÇOKLUĞU İLE ALINMIŞTI

AYM’de kararın 9’a karşı 5 oyla, oyçokluğu ile alındığı; ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yerel mahkemeye gönderileceği öğrenilmişti. Bugün de Resmi Gazete’de gerekçesi yayımlanan bu karar ile birlikte Can Atalay’ın kısa sürede tahliye edilmesi bekleniyor.
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