Ataması yapılmayan 25 yaşındaki öğretmen intihar etti

Van’da ataması yapılmayan 25 yaşındaki öğretmen Harun Titiz’in işsizlik ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle yaşamına son verdiği öne sürüldü.







HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bir insan daha bu iktidarın umutsuzluk, işsizlik ve ayrımcı siyaseti nedeniyle yaşamını yitirdi. Harun Titiz, ataması yapılmayan bir öğretmen… Bugün Van’da yaşamına son verdi.” ifadelerine yer verdi.













Harun Titiz’in Van merkez Maraş Caddesinde özel eğitim vermek için bir ofis açtığı ancak burada da işlerinin yolunda gitmediğinden dolayı borçlandığı bilgisine ulaşıldı.



