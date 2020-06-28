Samanyolu Haber /Gündem / 'Atanan altı rektörün toplam makale sayısı 3, dördü ise sıfır makaleli!' /28 Haziran 2020 15:46

'Atanan altı rektörün toplam makale sayısı 3, dördü ise sıfır makaleli!'

Özyeğin Üniversitesi Kurucu Rektörü Erhan Erkut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından altı üniversiteye atanan rektörlerle ilgili "6 rektörün endeksli dergilerdeki toplam makale sayısı 3. Dört yeni rektör sıfır makaleli! " dedi.

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Prof. Dr. Erhan Erkut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla altı üniversiteye yapılan rektör atamalarının liyakatsiz olduğunu söyledi.

Dünyanın saygın üniversitelerinde yardımcı doçent bile olamayacak kişilerin rektör yapıldığını belirten Erkut, "Bu YKS gürültüsü arasında son yapılan rektör atamaları kayboldu. 6 rektörün endeksli dergilerde toplam makale sayısı 3. Dört yeni rektör sıfır makaleli! Biz liyakat dedikçe makalesiz rektörler gelmeye devam ediyor. Sonra neden ilk bilmem kaçta üniversitemiz yok" diye yazdı. 

"Bu ülke için üniversiteler bu kadar mı değersiz?" diye soran Erkut,  "Atanabilir bulduğunuz akademisyenler arasında hiç mi endeksli dergilerde 5-10 makalesi olan yok. Acınası bir durum" ifadelerini kullandı.

Meslektaşlarına da seslenen Erkut, "Eğer düzgün bir üniversitede Prof. olmak için yeterli sayı ve kalitede yayınınız yoksa, size gelen rektörlük teklifini kabul etmeyip araştırmalarınıza ağırlık vermenizi öneririm. Kalifiye olmadığınız işi kabul etmek iyi bir kariyer adımı değildir" tavsiyesinde bulundu.

"Üniversitenin birincil işinin insanlığın bilgi dağarcığını genişletmek" olduğuna dikkat çeken Erkut, "Bu kurumun başına gelecek kişinin araştırma faaliyetlerini yönetmeyi, araştırmayı destekleyecek bir sistem kurmayı bilmesi gerekir. Kendisi yayın yapmamışsa bu biraz zor olur" dedi.

Ne Olmuştu?
Anadolu Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨ne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨ne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Metin Aksoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨ne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgut Özkan atanmıştı.
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