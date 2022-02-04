Samanyolu Haber /Gündem / Atatürk anıtına hain saldırı gerçekleştiren kişiler tutuklandı /04 Şubat 2022 13:32

Atatürk anıtına hain saldırı gerçekleştiren kişiler tutuklandı

Samsun'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalışan B.F. ve kuzeni C.F., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 kuzen tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için ilk adımı attığı Samsun’da Atatürk anıtı saldırıya uğradı. İlkadım ilçesinde kentin simgesi haline gelen ve Atatürk’ün şahlanmış at üzerinde betimlendiği anıta, halat bağlandı. Halatın diğer ucu otombille çekilerek anıt yıkılmak istendi. Saldırganlar halat kopunca olay yerinden kaçtı. 


İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, kuzenler B.F. ile C.F.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan araştırmada kuzenlerin, 6 farklı suçtan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi.



TUTUKLANDILAR
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen B.F. ve kuzeni C.F. tutuklandı.

ONUR NÖBETİ BAŞLADI
Binlerce kişi anıt önünde bir araya geldi, saldırıya tepki gösterdi. ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli,  “Mülki idare ‘Onur Anıtı’mızı koruyamıyorsa biz koruruz” paylaşımı yaptı. Anıtın önünde “Onur Nöbeti” başlatıldı.

İLK ADIMI ATTIĞI YERDE
Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel’in yaptığı Onur Anıtı, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığı noktaya dikildi. Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcını simgeleyen anıt, 29 Ekim 1931 tarihinde kaideye yerleştirildi. Anıtın resmi açılışı, 15 Ocak 1932’de yapıldı. Atatürk anıtın açılış töreni için Samsun Valisi’ne gönderdiği telgrafta, “Muhterem Samsun halkının şahsıma karşı besledikleri asil duyguların kıymetli bir tezahürünü bildiren telgrafınızdan pek mütehassıs oldum. Teşekkür, muhabbet ve selamlarımın halka arzını rica ederim” dedi.
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