Atatürk, Erdoğan ve Peygamber Efendimiz'e hakaret gerekçesiyle Grok'a engel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatmıştı. Grok'a erişim engeli geldiği de öğrenildi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





"Grok’un Atatürk’e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen tutanak tutup erişim engeli kararı için sulh ceza mahkemesine başvurdu ve ilgili mahkeme erişim engel kararı alarak erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK’ya gönderdi."





Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Grok hakkında erişim engeli kararı getirildiğini duyurdu.





Açıklamanın tamamı şöyle:





Türkiye’den Grok’a soruşturma ve erişim engeli





X (Twitter)'in yapay zeka uygulaması Grok, kendisine sorulan sorular üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, Grok hakkında erişim engeli kararı getirdi.





Grok, Türkiye’de erişime engellenen ilk yapay zeka aracı oldu.