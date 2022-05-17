Atatürk Havalimanı abklukaya alındı

KAFTANCIOĞLU ATATÜRK HAVALİMANI'NDA





Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün yaptığı açıklamada, bugün saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'nda buluşma için çağrı yapmıştı.Bugün buluşma için Atatürk Havalimanı'na doğru kalabalıklar harekete geçmeye başladı. Ancak Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasının ardından Atatürk Havalimanı bugün sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından abluka altına alındı.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki heyetin Atatürk Havalimanı'na girmesi polis ekipleri tarafından engellendi.Kaftancıoğlu, Atatürk Havalimanı önünde açıklamalarda bulunuyor.Kaftancıoğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:"Atatürk Havalimanı'nın katlederek, nasıl ihanet içinde çetelerin olduğunu gösterecek ve iş makinelerinin olduğu yerde size açıklama yapacaktık. Ama ne yazık ki suçluları koruyan bir anlayış olduğu için bu açıklamayı yapmamıza izin vermediler. Dünyada ilk kurulan 10 havalimanından birinin, Atatürk Havalimanı'nın önündeyiz. İstanbul Havalimanı'nın Atatürk Havalimanı ile beraber çalışmamasının ya da çalıştırılmamasının nedeni kesinlikle ve kesinlikle teknik değildir. Atatürk Havalimanı planlamasının alanının tamamı birinci derece deprem bölgesi. İstanbul'un deprem riskinin ne kadar yüksek olduğunu göz önünde bulundurursak, deprem anında ne büyük ihtiyaç olduğunun takdirini size bırakıyorum. Murat Kurum, "Atatürk Havalimanı'nda yeşerecek fidanları görmek için sabırsızlanıyorum" demiş. Kendisine buradan sesleniyorum; eğer fidan görmek için sabırsızlanıyorsanız, yazın cayır cayır yakılan yerlere o fidanları dikin. Bütün Türkiye duysun; gideceklerini gördüler, gitmeden önce 5'li çetenin eliyle vatandaşın cebinden çalacakları paralar için yapıyorlar. Millet Bahçesi adı altında Katarlılara peşkeş çekmek için kapatıyorlar.