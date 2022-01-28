Samanyolu Haber /Politika / 'Atatürk Havalimanı kullanılmasın diye pistin üzerine hastane yaptık' /28 Ocak 2022 10:36

'Atatürk Havalimanı kullanılmasın diye pistin üzerine hastane yaptık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı’nın kuzey-güney pistine hastanenin, ‘bir daha o pistler kullanılamasın diye’ yapıldığı resmen itiraf etti. Söz konusu hastane AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla inşa edilmişti. Hastaneler için mevcut havalimanı binaları varken, değeri ikişer milyar lira olan iki pist kırılmıştı. Erdoğan, 6 Nisan 2020’de yaptığı açıklamada, “Atatürk ve Sancaktepe havalimanında salgın hastanesi yapılacak.” ifadelerini kullanmıştı.

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Adil Karasmailoğlu, Habertürk TV’de katıldığı ve zor anlar yaşadığı programda çok önemli itiraflarda bulundu. Program sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Karaismailoğlu’na geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışında İstanbul Havalimanı’nın kullanılamadığını hatırlattı.

Ersoy’un, “Siz de Atatürk Havalimanı’na iniş yapabildiniz. O hastaneyi neden o pistin ucuna yaptınız?” sorusu üzerine Karaismailoğlu, “Çünkü bu kuzey güney pisti eğer aktif olsaydı yeni havalimanındaki uçuşa etkisi oluyordu. O yüzden orası kapandı.” dedi. Ersoy’un, “Siz kullanılmasın diye yaptınız.” sözleri üzerine Karaismailoğlu, “Tabi. İhtiyaç yoktu.” ifadelerini kullandı.

SIKINTI YAŞANDI, DOĞRU

TEM, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanı’nın kendi sorumluluklarında olduğunu da söyleyen Karaismailoğlu, söz konusu bölgelerde de sıkıntılar yaşandığını kabul etti. Karaismailoğlu, “Tabi ki o yollar da kapandı ben bunu inkar etmiyorum.” dedi.

SAÇMA AÇIKLAMA: ZATEN ÇÖKECEKTİ

İstanbul Havalimanı’nın kargo binasının çatısının neden çöktüğünün sorulması üzerine ise Karaismailoğlu, “Burası zaten geçici bir yapıydı. Hiç de önemli olan bir yapı değildi. Zaten yıkılacak olan bir yapıydı. Orada öyle bir sıkıntı yaşandı.” dedi.
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