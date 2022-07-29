Atatürk Havalimanı’nın pistleri paramparça

AKP Hükumeti, Atatürk Havalimanının yerine millet bahçesi yapma projesinden geri adım atmadı. Muhalefetin tepkisi üzerine durdurulan inşaatın yeniden başladığı belirlendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı, gitti. Kuzey-güney pistine millet bahçesi yapılacak” demiş ve ardından millet bahçesi fotoğraflarını paylaşmıştı.
AKP’nin yıkımına başladığı Atatürk Havalimanı ile ilgili tepkiler sürerken İBB Meclisi’nin İYİ Parti üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından havalimanına ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.
“PARAMPARÇA”
“Atatürk Havalimanı paramparça” diyen Ali Kıdık, “Söz bitti, milli servet katilliği tam gaz devam ediyor. Son sözü millet söyleyecek. Milli değerin kalbine hançer saplayanlar bir gün hesap verecek” sözleriyle havalimanındaki enkaz görüntülerini paylaştı.