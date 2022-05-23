Atatürk Havalimanı’nın pistlerini kırıyorlar, Sabiha Gökçen’in pistini 8 yıldır bitirmiyorlar

Sadece 4 yıl önce dünyanın en iyi 3. havalimanı seçilen Atatürk Havalimanı’nın pistlerin kırılarak millet bahçesi yapılması ve atıl hale getirilmesinin yankıları büyüyerek sürüyor.





SÖZCÜ, Cumartesi günü manşetten duyurduğu haberde, İstanbul Havalimanı ihale şartnamesinde, Atatürk Havalimanı’nı kapatma garantisi verildiğini ortaya çıkarmıştı. Böylece yeni havalimanı Avrupa yakasında rakipsiz kalacaktı.





Benzer bir durum Anadolu yakasında da yaşanıyor. İstanbul Havalimanı’nın Anadolu yakasındaki rakibi Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasitesinin artırılması da yıllardır bekleniyor. Kapasite artırımında en kritik yatırım olan ikinci pist inşaatı tam 8 yıldır bitmiyor.





PİST İNŞAATI İGA’NIN ORTAKLARINA VERİLDİ





Tam bu noktada SÖZCÜ, 7 Şubat 2020 günü çarpıcı bir habere imza attı. Haberde, ikinci pist inşaatının, Sabiha Gökçen’in rakibi İGA’nın ortakları Kalyon ve Cengiz İnşaat tarafından yapıldığı ortaya çıktı.





Elde edilen belgelerde 2. pistin ihalesini alan Makyol İnşaat daha sonra taşeron olarak AKA İnşaat ile sözleşme imzaladığı açığa çıktı. AKA İnşaat’ın ortakları arasında Makyol İnşaat’la birlikte, İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’nın dört ortağından ikisi olan Cengiz Holding ve Kalyon İnşaat’ın da olduğu belgelendi.





TÜNEL 2023’TE BİTECEK





Pist inşaatının, alttan geçen TEM bağlantı yolundaki tünelde yaşanan çökme ve çatlamalar nedeniyle tamamlanmadığı belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan tünel güçlendirme ihalesi sözleşmesinde işin bitiş tarihi 26 Şubat 2023 olarak öngörülüyor.





YILLIK PLANDA FİZİKİ GERÇEKLEŞME HEDEF YÜZDE 50









Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021 Haziran ayında TBMM'de bir soru önergesine verdiği yanıtta Covid-19 nedeniyle aksaklıklar çıktığını, iş bitim tarihinin 28 Aralık 2021 olarak revize edildiğini açıklamıştı.





Ancak 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan şu ifade kafaları karıştırdı:





“Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pist ve mütemmimleri işinde yüzde 50 fiziki gerçekleşme sağlanacaktır. “









TASFİYE EDİLEBİLİR





Öte yandan SÖZCÜ yazarı Çiğdem Toker, geçtiğimiz hafta, ikinci pistle ilgili ihalelerin tasfiyeye gittiğinin konuşulduğunu, pistin iki-üç yıl daha bitirilemeyeceğini yazdı.





TÜM SEFERLER İGA’YA YÖNLENDİRİLDİ





Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2020 yılı başında bir ayda iki uçak kazası yaşandı. 7 Ocak’taki kazadan sonra Sabiha Gökçen’deki tüm seferler iptal edildi. Uçuşlar yeni İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi. 5 Şubat’taki ikinci kazada 3 kişi hayatını kaybetti.





Uzmanlar kazaya neden olan etkenler arasında, ikinci pist inşaatı sebebiyle bakımsız kalan pisti de saydı. Dönemin Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, kazadan bir gün önce aynen şunları söylemişti: “Sabiha Gökçen'de pistimiz çok yoruldu. Hemen hemen her gece piste bakım yapılıyor. Yeni uçuş talepleri var ancak biz bunu yeni pistin yapılmasına kadar şimdilik durduruyoruz.”





PROJE 8 YIL ÖNCE BAŞLADI





İşte ölümlere neden olan ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasitesini en az iki katına çıkartacak ikinci pist projesiyle ilgili sürecin detayları:





Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pist inşaatı 14 yıl önce planlandı.





31 Ekim 2009

“START VERİLDİ”

Havalimanını işleten Limak’ın patronu Nihat Özdemir: “İkinci bir pist gerekliliği var. Savunma Sanayi Müsteşarlığı da aynı fikirde. İkinci pist için start verildi.”





5 Ağustos 2014

İLK İHALE

“2. Pist ve Mütemmimleri 1. Etap İşleri (Deplaseler, Yollar, Tüneller)” ihalesi 486 milyon TL’ye YSE’ye verildi. 2017’de bitmesi öngörüldü.





7Haziran 2016

İKİNCİ İHALE

2. Pist ve Mütemmimleri 2. Etap İşleri (Yeni Pist, Apron, Taksi Yolları Yapımı ile Mevcut Pistin Yenilenmesi ve Üstyapı Grubu İşler) ihalesi, 1 milyar 397 milyon TL’ye Makyol’a verildi. 2019’da bitecekti.





18.08.2021

TÜNEL GÜÇLENDİRME İHALESİ

“TEM Bağlantı Yolu Tüneli’nin Güçlendirilmesi ve İlave İmalatlar” ihalesi 779 milyon 546 bin TL’ye MET-GÜN inşaata verildi. Sözleşmeye göre 15 Eylül 2021 günü başlayacak işin bitiş tarihi 26 Şubat 2023 olarak öngörüldü.