Atatürk Havalimanı saldırısı sanıkları tahliye edildi





CHP'DEN KARARA TEPKİ: HUKUK SKANDALI

Yargıtay, Atatürk Havalimanı'nda IŞİD tarafından düzenlenen 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili davada ceza alan 7 sanık hakkındaki kararı bozdu. 46 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 604 yıl hapis cezası alan 6 sanıktan 5'i ile 12 yıl ceza verilen 1 sanığın tahliyesine de karar verildi.2018 yılında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi saldırıyı planlamakla suçlanan 6 sanığa "anayasayı ihlal" ve 45 kişi "tasarlayarak öldürme" suçlarından 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. 1 sanık ise "örgüt üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.NOW TV'den Alican Uludağ'ın aktardığına göre, sanıkların temyiz başvurusunu 12 Aralık'ta görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kararı bozdu.Kararda, 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası "hakkaniyete uygun ve adil bulunmadı", fazla ceza verildiği öne sürüldü.Yargıtay ayrıca müebbet hapis cezası alan 5 sanıkla, 12 yıl ceza verilen sanıkların tahliyesine hükmetti. Cezayirli sanık hakkındaki kararı da bozan daire, tutukluk halinin devamını kararlaştırdı.Atatürk Havalimanı'na 28 Haziran 2016'da, 3 kişi tarafından saldırı düzenlenmişti. Dış hatlar terminali girişine gelen 3 IŞİD üyesi uzun namlulu silahlarla ateş açmıştı. Polislerin karşılık vermesinin ardından saldırganlar üzerlerindeki bombaları patlamıştı. Saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 236 kişi de yaralanmıştı.Saldırının emrini verdiği iddia edilen Ahmet Çatayev, Gürcistan'da 22 Kasım 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, karara tepki gösterdi.Emir, "Bir haberle sarsıldık. 45 vatandaşımızın, 2016'da Atatürk Havalimanı'nda vahşice katledildiği katliam sonrasında suçlu olan IŞİD'li teröristlerin Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararı ile tahliye edildiklerini öğrendik. Bu eğer doğruysa tam bir hukuk skandalıdır" dedi."Hele hele söz konusu olan Yargıtay 3. Ceza Dairesi olunca aklımıza birçok soru geliyor" diyen Emir, "Bunun doğru olmaması gerekir. Doğru ise bu sürecin HTŞ ile yapılan görüşmelerle ilgisi var mıdır? Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne talimat nereden gitmiştir? Buradan soruyoruz ve acilen izahat bekliyoruz. Çünkü 45 vatandaşımız IŞİD'li militanlarca katledildiler ve bu kişilerin 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kaldırıldığı gibi tahliyelerine karar veriliyor. Bu kabul edilemez. Bu, El Nusra'ya, El Kaide'ye IŞİD'e bir müsamahadır" ifadelerini kullandı.