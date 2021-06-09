Samanyolu Haber /Gündem / Atatürk Havalimanı'nda korkutan patlama /09 Haziran 2021 13:35

Atatürk Havalimanı'nda korkutan patlama

TÜRK Hava Yolları (THY)'nın Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı.

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Edinilen bilgilere göre Atatürk Havalimanı'nda bulunan THY'nın uçak bakım hangarında saat 11.00 sıralarında  sırasında  oksijen tüpü patladı. 

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olayda kimsenin yaralalanmadığı, hangar içindeki uçakların da hasar almadığı öğrenildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Üstün, "Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarımızda oksijen tüpü kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan olayda hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiş ve durum uçaklarımıza sirayet etmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı. 
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