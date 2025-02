Atatürk Havalimanı'ndan tonlarca kabloyu kim nasıl çaldı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı ve yabancı konukların kullandığı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nin yangın sistemlerine bağlanan kablo çalınmasıyla ilgili vahim iddiaları Meclis gündemine getirdi.



İstanbul Atatürk Havalimanı, Nisan 2019’da İstanbul Havalimanı’ndaki hava trafiğiyle çakıştığı gerekçesiyle tarifeli uçuşlara kapatıldı. Ekim 2019’da Millet Bahçesi hazırlıkları kapsamında apronda faaliyetleri sona eren tesis ve binaların yıkım işi için ihale yapıldı. Mart 2020’de pandeminin başlamasıyla birlikte Kovid-19 hastaları için havaalanının iki ana pisti kırılarak üzerine sahra hastanesi yapıldı.



Havaalanı kapatıldıktan sonra, hizmet vermeye devam eden ve Cumhurbaşkanından, diğer devlet yetkilileri ve İstanbul’u ziyaret eden yabancı devlet başkanlarının kullandığı Atatürk Devlet Konukevi’nde bulunan ve yangın sistemleri ile hidroforlar arasında bağlantı sağlayan yaklaşık 500 metrelik kablo çalındı. DHMİ’de havaalanlarının güvenliğinden sorumlu daire başkan yardımcılığına getirilen açık öğretim mezunu bürokrat ile sabıkalı yeğenini için görevlendirmeyi de açığa çıkartan CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, 78 kişinin can verdiği Kartalkaya faciasını da hatırlatarak şunları söyledi:



“Bu nasıl bir aymazlıktır? Bu nasıl bir utanmazlıktır? Bu kadar önemli bir yerde, devlet konukevinde güvenliği sağlayamayan bir devlet, ne yazık ki Kartalkaya’da 78 vatandaşımızın göz göre göre can vermesine de neden olmuştur. Devlet kurumlarındaki yöneticilerin neredeyse tamamı çürümüş durumdadır. Hiçbir yönetici sorumluluk alıp istifa etmemektedir. Bu nereye kadar böyle devam edecektir? Vatandaş can veriyor, kurumların içi boşaltılıyor. Kurumların içindeki malzemeler adeta yağmalanıyor, hiçbir yetkili çıkıp ses vermiyor! Ulaştırma Bakanı’na sesleniyorum; kurumundaki eş dost akraba atamalarıyla koca kurumu çöküntüye uğrattınız. Bir an önce aklınızı başınıza alınız ve istifa ediniz!”



KOMPLO MU ORGANİZE ÇETE Mİ?



Hırsızlık olayın TBMM gündemine de getiren Karasu, hazırladığı önergesinde hırsızlık olayıyla ilgili yapılan araştırma, inceleme, soruşturma olup olmadığını sordu. Olayın kurumdaki güvenlik zafiyetini açığa çıkardığını belirten Karasu, hırsız veya hırsızların her tarafı kamera ile donatılmış bir alandan hacmi tonlarca olan kabloları ellerini kollarını sallayarak havalimanı dışına nasıl çıkarabildiğinin soru işareti olduğuna dikkat çekerek, "Devlet konukevinin yangın sistemlerini devre dışı bırakan bu olayın arkasında bir komplo var mıdır? Ülkemizi ve devlet büyüklerini tehlikeye atan bu girişim hakkında en üst düzeye kadar sorumluları araştırılmakta mıdır? Yoksa sadece bir hırsızlık vakası mıdır?” diye sordu.



Olayın ardından herhangi bir açıklama yapmamasına da dikkatleri çeken Karasu, “Olayın içinde organize bir çete mi bulunmaktadır? Olayın yaşandığı gün, emniyet ve istihbarat yetkilileri ile istişare edilmiş midir? Onlara gereken zamanda herhangi bir bildirimde bulunulmuş mudur?”



TEÇHİZATLAR NE OLDU



Atatürk Havaalanı’nın uçuşa kapatılırken, faal ve gayri faal olan teçhizatların teslim sürecine ilişkin ısrarlı sorularını yineleyen Karasu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Teslim edilen teçhizatlara ilişkin bir envanter tutulmuş mudur? Tutulmuş ise içeriği nedir? Kullanılır halde devredilen ve varsa devredilmeyen teçhizatlar nelerdir? Devredilmeyenlerle ilgili herhangi bir cezai işlem uygulanmış mıdır? Sözleşme kapsamında tamamen yenilenmiş, bakımı yapılmış çalışır halde teslime edilmesi gereken tüm teçhizat makina ve diğer tüm havalimanı ekipmanları bu şekilde teslim edilmiş midir? Atatürk Havalimanı’nın DHMİ tarafından faal ve gayri faal teçhizatların listesi tutulurken, bazı teçhizatların satıldığı iddiası doğru mudur? Bu iddia doğrultusunda başlatılan herhangi bir soruşturma, inceleme vs. bulunmakta mıdır? Satış işlemi doğru ise bu satışı gerçekleştiren kişi ya da kişiler kimlerdir, haklarında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?”



Karasu, halen DDK’nın incelemelerde bulunduğu DHMİ’de güvenlik zafiyeti ve teçhizatların teslimi konularının da araştırılmasını ve kamuoyuna bilgilerin açıklanmasını istedi.