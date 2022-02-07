Samanyolu Haber /Gündem / Atatürk Havalimanı'yla ilgili yeni karar /07 Şubat 2022 23:37

Atatürk Havalimanı'yla ilgili yeni karar

İstanbul Havalimanı'nın açılması sonrasında sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'ndan devam eden kargo uçuşlarının da artık sonlandırıldığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Atatürk Havalimanı'na kargo uçuşları yapılmayacak. Şirketler operasyonlarını İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek.

Atatürk Havalimanı kargo uçuşlarına kapatıldı. Havayolu şirketleri operasyonlarını bugünden itibaren İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, şunları kaydetti:

"Kargo operasyonumuzu tümüyle İstanbul Havalimanından yapmaya başladık. İstanbul Havalimanındaki tam otomatik depolama kapasiteli SMARTIST kargo tesisimizde müşterilerimize kaliteli hizmet sunuyoruz."


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