Samanyolu Haber /Gündem / Atatürk'e hakaret etmişti: Burak Keleş tutuklandı! /31 Ağustos 2024 21:46

Atatürk'e hakaret etmişti: Burak Keleş tutuklandı!

Sosyal medya hesabı üzerinden Mustafa Kemal Atatürk ve muhalefeti destekleyen vatandaşlara hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Burak Keleş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletine hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Burak Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BURAK KELEŞ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi alınan ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili "Gereği yapıldı-29" başlığıyla açıklamada bulunmuştu.

Yerlikaya, "Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs,

 İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadesini kullanmıştı.

Yerlikaya, bu paylaşımında önce de dün akşam saatlerindeki "Gereği yapıldı-28" başlıklı açıklamasında, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretlerde bulunduğu öne sürülen Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Şahin, ters kelepçeli gözaltına alınmıştı.

Oğuzhan Atsız Şahin'in, Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden Burak Keleş isimli kullanıcıya tepki gösterdiği öğrenilmişti.
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