Atay: 'Saldırının sorumlusu Süleyman Soylu'dur'

Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde tedavi edilen Atay'ın sağlık durumu iyi. TİP'den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Atay'ı hedef gösterdiğine dikkat çekildi.





Atay, hastanedeki ifadesinde Soylu'nun kendisini hedef gösterdiğini ve saldırının failinin Soylu olduğunu söyledi:





"Bu olay cereyan edene kadar 1 Mayıs'ta DİSK binası önündeki eylemlerden itibaren sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığıma ilişkin savcılıkta suç duyurusunda bulundum. Bunlardan bir tanesi ise takipsizlikle sonuçlandı. Bunun akabinde kullandığım araca sabotaj yapıldı. Bunun da şikayetinde bulundum. Bu yüzden bu olayın faili bütün şikayetlerle ilgilenmek yerine bir tecavüzcünün serbest bırakılması ile ilgili kendisine yönelik eleştiriyi alıntılayıp beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur."





TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atay'a saldırıyı kınadı.





Şentop "Bir milletvekiline yönelik yapılan fiziki saldırı tasvip edilemez. Kınıyorum. Olayın bütün boyutlarıyla araştırılması, faillerin tespiti ve soruşturulması için gerekenler yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.





Soylu ve Atay, Batman'da İpek Er'e tecavüz eden ve intihar ederek ölmesine neden olan Musa Orhan isimli uzman çavuşun serbest bırakılması nedeniyle sosyal medya üzerinden tartışmıştı.





Atay, Soylu'ya, "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız" satırlarıyla seslenmişti.



