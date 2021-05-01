Ateizm Derneği'nden eski Ayasofya İmamına ilginç teşekkür

Ateizm Derneği, Twitter hesabından "Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım" ifadelerini kullanan eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın'a, "Ateizmin yayılmasına yaptığı katkılardan dolayı" teşekkür etti.





Pek çok tartışmayla ilgili yaptığı yorumlar sonrasında görevinden ayrılan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın dün yine tepki çeken paylaşımlar yaptı.





Boynukalın, Twitter hesabından "Bu ülkede yaşayan herkes -ben dahil- az çok vergi veriyor, hepimizin bu vergilerde hakkı var ve bunun büyük bir kısmı da içki ve kumar dışındaki helal kaynaklardan geliyor. Biz de yaptığımız işin, üniversite hocalığının karşılığını helal olan kısımdan alıyoruz; elhamdülillah" ifadelerini kullandı.





Tweetleri sıraladıktan sonra hesabını kapattı

Tepkilere de yanıt veren Boynukalın, "Helal haram nedir bilmeyen adi bir güruh kalkmış bana helali haramı öğretmeye kalkıyor. Devletimin üniversitesinde din dersi verip helal hatta farz olan bir iş yapıyor ve karşılığını helal olarak alıyorum. Sizin pisliğinize ihtiyacım yok. Alayınızın cehenneme kadar yolu var.





Bu güruh helal haram nedir bilmiyor; paranın itibari bir şey olduğunu da anlamıyor. Önemli olan yaptığınız işin helal olmasıdır. Devletin kasasına bu paranın nereden geldiği sizi ilgilendirmez. Evet düzeltilmesi gerekir; ama o ayrı bir konudur.





Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım" dedi.





Daha sonra Twitter hesabını kilitleyen Boynukalın bir süre sonra da hesabını tamamen kapattı.





Sosyal medyada pek çok kullanıcının tepki gösterdiği Prof. Boynukalın'a Ateizm Derneği'nden ise teşekkür geldi.





Ateizm Derneği, Boynukalın'ın tweetlerini paylaşıp, "Ateizmin yaygınlaşmasında ve araştırılmasında gösterdiğiniz üstün gayret için dernek olarak size büyük bir teşekkür borçluyuz. Böyle devam etmenizi diliyoruz." ifadelerini kullandı.