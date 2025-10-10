'Ateş Çemberi'nde 7,4'lük depremin ardından tsunami alarmı: 'Yüksek yerlere çıkın!'

Güneydoğu Asya felaketlerle salrıslamaya devam ediyor. Önceki hafta 6.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan ve 72 kişinin öldüğü Filipinler'de bu defa 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mindanao Adası açıklarında kaydedilen deprem, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre yerin 58,1 kilometre derinliğinde gerçekleşti.





Filipinler Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), depremin merkezinin ülkenin Davao Oriental eyaletine bağlı Manay kasabası açıkları olduğunu duyurdu. Depremin derinliği 10 kilometre olarak akayda geçerken bölgedeki birçok ülke için tsunami uyarısı verildi. Enstitü, Filipinler’in orta ve güney kesimlerindeki kıyı kasabalarında yaşayanların derhal yüksek bölgelere çıkmasını veya daha iç kesimlere gitmesini istedi. Endonezya’da da ülkenin kuzey Sulawesi ve Papua bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.





TSUNAMİ UYARISI

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin merkez üssünün 300 kilometre çevresindeki kıyılar için tehlikeli tsunami dalgalarının görülebileceğini açıkladı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise Filipinler kıyılarında deniz seviyesinin 1 ila 3 metre üzerine çıkabilecek dalgalar oluşabileceğini, ayrıca Endonezya ve Palau kıyılarında da 1 metreye kadar dalgaların görülebileceğini bildirdi.





CAN KAYBI YOK

İlk belirlemelere göre depremde can ya da mal kaybı bildirilmedi. Oriental eyaleti valisi Edwin Jubahib, “Deprem çok güçlüydü. Bazı binaların hasar gördüğüne dair raporlar aldık.” dedi. Filipinler, "Pasifik Ateş Çemberi” üzerinde yer alıyor ve yılda 800’den fazla deprem yaşıyor.





PAPUA YENİ GİNE 6.3'LE SALLANDI

USGS, Filipinler gibi Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de ise 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin, ülkenin Manus Adası'nın güneydoğu açıklarında 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.





İKİSİ DE 'ATEŞ ÇEMBERİ'NDE

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler ve Papua Yeni Gine, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.





Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 30 Eylül'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.