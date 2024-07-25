Ateş cinayetinde şok bilgi: Emniyet Müdür Yardımcısı azmettiriciye, gözaltı öncesi mesaj attı

ÇELİK NEDEN MESAJ ATTI?

Demirtaş’ın dijitallerine ilişkin bilirkişi raporuna göre, Murat Çelik saat 23.45’te gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş’a gözaltına alındığı yılbaşı gecesinde yani 1 Ocak 2023 saat 00:25’te WhatsApp uygulaması üzerinden bir mesaj gönderdiği öğrenildi. Saat 02.00 sonrasında ise telefon tamamen kapandı. Muhtemelen o saatten sonra gözaltına alan polisler Demirbaş'ın telefona el koydu.

ABK SORUŞTURMASINDAN TUTUKLU

Kutu: Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numarası olmakla suçlanan Serdar Sertçelik, gizli tanık olup tahliye olduktan sonra yurtdışına kaçmış ve adı geçen emniyet müdürleri tarafından hükümet üyeleri aleyhinde ifade vermeye zorlandığını iddia etmişti .Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ile yardımcısı Şevket Demircan, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla geçen mayıs ayında görevlerinden alınmıştı. Görevden alınmalarından bir süre sonra gözaltına alınan Organize Suçlardan Sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, Organize Şube komiseri Ufuk Gültekin'in arasında bulunduğu 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede 19 Mayıs’ta tutuklandı.

Sinan Ateş cinayetinin azmettiricilerinden biri olarak tutuklu yargılanan MHP yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın dijitallerinde yapılan incelemenin ardından bilirkişi raporuna yansıyan telefon görüşmeleri ortaya çıkmaya devam ediyor.Son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile Ateş’in öldürülmesinden 3 saat önce görüştüğü rapora yansıyan Demirbaş’a cinayetten bir gün sonra gözaltına alınmasının hemen ardından Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik tarafından WhatsApp uygulaması üzerinden mesaj gönderildiği ortaya çıktı.Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Sinan Ateş 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara Çukurambar’da tetikçi Eray Özyağcı tarafından vurularak öldürüldü. MHP Yöneticisi Tolgahan Demirbaş cinayeti azmettirme suçlamasıyla olaydan bir gün sonra 23.45’te gözaltına alındı. Demirbaş’ın o dönem MHP mersin Milletvekili olan Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alındığı, söz konusu gözaltı tutanağının ise yok edildiği basına yansıdı. Demirbaş ve Kılavuz bu iddiaları yalanlarken ancak Ayhan Bora Kaplan suç örgütü dosyası kapsamında tutuklu bulunan polis şefi Kerem Gökay Öner, Demirbaş'ın sokakta değil Olcay Kılavuz'un bulunduğu evde gözaltına alındığını belirterek suç duyurusunda bulundu.Raporda görüşme trafiği yer alırken içeriğe ilişkin raporda herhangi bir bilgi yer almadı. Bu nedenle Çelik’in Demirbaş’a ne yazdığı soru işareti olarak duruyor.Tutuklanan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’in yerine Yavuz Doğan getirilmişti.