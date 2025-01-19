Samanyolu Haber /Dünya / Ateşkes anlaşmasının ardından İsrail hükümetinde istifa depremi /19 Ocak 2025 01:16

Ateşkes anlaşmasının ardından İsrail hükümetinde istifa depremi

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanmasının ardından İsrail'in savaş kabinesinde ilk istifa haberi geldi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir yarın istifa edeceğini duyurdu.

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Gazze Şeridi’nde esir takası ve ateşkes anlaşmasını protesto etmek amacıyla yarın hükümetten istifasını sunacağını açıkladı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasını protesto etmek amacıyla yarın hükümetten istifasını sunacağını, ancak koalisyonu düşürmeye çalışmayacağını açıkladı. İsrail medyasına konuşan Ben Gvir, Netanyahu'nun İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’yi görevden alacağına dair söz verdiğini ve koalisyonda kalmayı kabul etmesi halinde ise bunun kendisinin baskısından kaynaklandığını söyleyeceğini iddia etti.

NETANYAHU BEN GVIR'İ YALANLADI

Başbakan Binyamin Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in hükümette kalmayı kabul etmesi halinde IDF şefini kovma sözü aldığı iddiasını yalanladı. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Ben Gvir'e hiçbir şey teklif edilmedi. Bu tamamen bir yalan” ifadeleri kullanıldı.
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