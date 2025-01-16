Ateşkes kararı İsrail'de kriz çıkardı: 'Hükümeti devirme' tehdidi...

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden beri katliamlarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde, uzun zamandır beklenen ateşkes ve esir takası anlaşması sağlandı. Ancak karar, İsrail'deki bazı isimlerin hoşnutsuzluğuyla hükümeti ikiye bölerek ülkede siyasi bir kriz yarattı.





Dini Siyonizm Partisi lideri aşırı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X sosyal medya hesabından, ateşkes anlaşmasına ilişkin paylaşım yaptı. Smotrich, "Hükümete sunulacak olan anlaşma İsrail Devleti'nin ulusal güvenliği açısından kötü ve tehlikeli bir anlaşmadır" ifadesini kullandı.





'TOP ARTIK NETANYAHU'DA'

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre anlaşmanın, esirlerin geri dönmesini sağlaması bakımından büyük sevince sebep olmasının yanında İsrail açısından büyük kayıplara da yol açacağını kaydeden Smotrich, "Buna tüm gücümüzle karşı çıkıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Smotrich, Hamas'ın tamamen yok edilmesi ve tüm esirlerin geri dönmesinin hükümette kalmalarının açık koşulu olduğunu vurguladı.





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 2 gündür yoğun görüşmeler yürüttüklerini bildiren aşırı sağcı bakan, "Dindar siyonizmin ayrıntılı taleplerinin ne olduğunu biliyor ve top onun (Netanyahu) elinde" ifadesini kullandı.





İtalya'nın başkenti Roma Büyük Sinagogu'nda Yahudi liderlere hitap eden İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise İsrail'in daraltılmış güvenlik kabinesinde bugün oylanacak ve hükümetin onayına sunulacak anlaşmayı kabul etmenin "çok zor bir karar" olduğunu ancak 98 İsrailli esirin serbest kalması için "bu kararı almak zorunda olduklarını" vurguladı.





İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesi, yerel saatle 11.00'de Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak üzere toplanacak. Güvenlik kabinesi toplantısının ardından ateşkes ve esir takası anlaşması hükümetin onayına sunulacak.





GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıklamıştı. Donald Trump, açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.





Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya 19 Ocak Pazar günü başlanacağını duyurmuştu.