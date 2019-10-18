Samanyolu Haber /Gündem / Ateşkes sabahında Resulayn'da bomba ve silah sesleri /18 Ekim 2019 09:45

Ateşkes sabahında Resulayn'da bomba ve silah sesleri

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na beş gün ara verilmesine ilişkin dün akşam vardıkları anlaşmanın ardından sınırdaki Resulayn kentinden bombardıman ve silah sesleri geldiği bildirildi.

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Uluslararası haber ajansı Reuters’ın Ceylanpınar’daki muhabirinin aktardığına göre, sınırın öteki yakasındaki Resulayn kentinden bu sabah bombardıman ve silah sesleri duyuldu.

Fransız haber ajansı AFP de, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yetkililerine dayanarak verdiği haberde, Resulayn kentinden cuma günü 'tek tük' bombardıman ve silah sesleri geldiği haberini abonelerine aktardı.

Tayyip Erdoğan ve heyetiyle birlikte görüşmek için Ankara'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 4 saat 20 dakika süren toplantının ardından, "Türkiye’nin, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatliğine ara vereceği ve bu sürede ABD’nin YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacağı" yönünde uzlaşmaya varmıştı.

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