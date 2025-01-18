Samanyolu Haber /Dünya / Ateşkese saatler kala Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama /18 Ocak 2025 23:03

Ateşkese saatler kala Netanyahu'dan dikkat çeken açıklama

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas ve İsrail arasında sağlanan ateşkese ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin başlamasına kısa bir süre kala açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakılacak ilk esirlerin isimlerini kendilerine iletmediğini belirterek “Tek sorumluluk Hamas'a aittir"  dedi.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması yarın sabah başlıyor. Ateşkesin başlamasına saatler kala İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yeni bir açıklama yaptı.

Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakılacak ilk esirlerin isimlerini kendilerine iletmediğini belirtti. Netanyahu, İsrail’in anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğini dile getirerek, “Tek sorumluluk Hamas'a aittir" değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm rehineler serbest kalana kadar vazgeçmeyeceğiz" diyen Netanyahu, "Eğer savaşa dönmek zorunda kalırsak, bunu yeni ve güçlü yollarla yapacağız" ifadesini kullandı ve sağlanan anlaşmanın Joe Biden ve Donald Trump işbirliğinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Netanyahu, anlaşma gereği serbest bırakılacak rehinelerin Batı Şeria'ya değil, Gazze Şeridi'ne veya yurt dışına gönderileceğini bildirdi. Netenyahu, ayrıca güvenlik kabinesinin, "vatandaşlarımızı korumak amacıyla Batı Şeria'daki İsrail güçlerini takviye etme" kararı aldığını da ekledi.
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